Dallas Cowboys radio network affiliate stations

In 2022 Dallas Cowboys games are carried on radio stations all over the state of Texas as well as in Arkansas, Louisiana, New Mexico, and Oklahoma. There are also Spanish-spoken broadcasts available in both Texas and New Mexico.

Here is a list of all the cities where you can listen to Cowboys radio broadcasts, which originate from the Dallas Cowboys Radio Network flagship station KRLD/105.3 FM in Dallas.

Dallas Cowboys Radio Network (Texas)

Abilene — KLGD/106.9 FM

Alpine — KVLF/1240 AM

Amarillo — KGNC/97.9 FM/710 AM

Andrews — KQRX/95.1 FM

Atlanta — KPYN/990 AM/99.5 FM

Austin — KTXX/104.9 FM

Big Spring — KBST/95.7 FM

Brownsville — KVNS/1700 AM (KQXX/105.5 FM)

Brownwood — KXYL/96.9 FM

Bryan — KORA/98.3 FM

Carthage — KGAS/104.3 FM

College Station — KORA/98.3 FM

Comanche — KCOM/1550 AM

Corpus Christi — KEYS/1440 AM

Del Rio — KDLK/94.1 FM

Eagle Pass — KDLK/94.1 FM

El Paso — KLAQ/95.5 FM

Hereford — KPAN/860 AM

Kermit — KPTX/98.3 FM

Kerrville — KAXA/103.7 FM ((KHJQ/93.1 FM)

Killeen — KRZI/100.9FM

Lubbock — KTTU/97.3 FM

Malakoff — KCKL/95.9 FM

Marble Falls — KBEY/103.9 FM

Marshall — KMHT/103.9 FM

McAllen — KVNS/1700 AM (KQXX/105.5 FM)

Midland — KQRX/95.1 FM

Monahans — KPTX/98.3 FM

Odessa — KQRX/95.1 FM

Overton — KPXI/100.7 FM

Paris — KITX/95.5 FM

Pecos — KPTX/98.3 FM

Plainview — KVOP/1090 AM (KICA/980 AM)

San Angelo — KGKL/960 AM/97.5 FM

San Antonio — KTFM/94.1 FM (KZDC/1250 AM)

Stanton — KQRX/95.1 FM

Stephenville — KSTV/93.1 FM

Temple — KRZI/100.9 FM

Texarkana — KKTK/1400 AM

Tyler — KOOI/106.5 FM

Uvalde — KAXA/103.7 FM

Waco — KRZI/1660 AM (K-267-AI/101.3 FM)

Wichita Falls — KWFS/1290 AM (KBZS/106.3 FM)

Dallas Cowboys Radio Network (Arkansas)

Glenwood KHGZ 670 AM

Little Rock KABZ 103.7 FM

Dallas Cowboys Radio Network (Louisiana)

Shreveport KLKL 95.7 FM

Dallas Cowboys Radio Network (New Mexico)

Albuquerque KQTM 101.7 FM

Artesia KTZA 92.9 FM

Carlsbad KTZA 92.9 FM

Farmington KPRT 107.9 FM

Hobbs KEJL 1110 AM/100.5 FM

Tulsa KTBZ 1430 AM

Dallas Cowboys Radio Network (Oklahoma)

Bartlesville KWON 1400 AM

Hugo KITX 95.5 FM

Tulsa KTBZ 1430 AM

Dallas Cowboys Radio Network (Spanish Speaking in Texas)

Bryan/College Station KTAM 1240 AM

Dallas/Forth Worth KMVK 107.5 FM

El Paso KAMA 750 AM

Killeen KLTV 101.7 FM

San Antonio KLEY 95.7 FM

Waco KBHT 104.9 FM

Dallas Cowboys Radio Network (Spanish Speaking in New Mexico)